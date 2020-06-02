Son dakika haberleri... Suluova'da uyuşturucu operasyonu Gelen son dakika haberine göre Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan biliye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Ö.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ö.G'nin aracını durduran jandarma ekipleri, araçta yaptıkları aramada, 36 gram bonzai ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA