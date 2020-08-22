Son dakika haberleri | Suluk'ta bomba yüklü motosiklet patladı
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Son dakika haberleri | Suluk'ta bomba yüklü motosiklet patladı

Son dakika haberi... Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesinde bomba yüklü motosiklet patladı.

Son dakika haberleri | Suluk'ta bomba yüklü motosiklet patladı
22.08.2020 14:20 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:49

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesinde bomba yüklü motosiklet patladı.

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde yer alan Suluk beldesinde bomba motosiklet patladı. Patlamada ölü veya yaralı olmadığı öğrenildi. Patlama sonucu bölgede büyük maddi hasar meydana geldiği belirtildi. - TEL ABYAD

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Kaynak: İHA

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