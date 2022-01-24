Son dakika haberleri! Sultangazi'de yer altı kabloları bomba gibi patladı - Haberler
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Son dakika haberleri! Sultangazi'de yer altı kabloları bomba gibi patladı

Son dakika haberleri! Sultangazi'de yer altı kabloları bomba gibi patladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Sultangazi'de bir okulun girişinde bulunan yer altı kabloları bomba gibi patladı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de bir okulun girişinde bulunan yer altı kabloları bomba gibi patladı. Yaşanan patlamada yaralanma ve can kaybı olmazken, kablolarda yaşanan patlama anları cep telefonu kamera yansıdı.

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Sultangazi 50.Yıl Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 50. Yıl İlkokulunun önünde bulunan yer altı kablolarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın yaşandığı cadde üzerinde bulunan vatandaşlar panik yaşarken olay yerine itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, elektrik kablolarındaki patlama anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sultangazi, Patlama, Bomba, 3. Sayfa, Haber

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