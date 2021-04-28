Sultangazi'de yangın
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Sultangazi'de yangın

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Sultangazi'de bir binada çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

Sultangazi'de bir binada çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi 2850-5. Sokak'taki bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükselmesiyle üst katlara ulaşan yangında vatandaşlar mahsur kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla bina sakinlerini tahliye ederek, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle binada maddi hasar oluştu.

Sultangazi'de yangın
Sultangazi'de yangın
Sultangazi'de yangın
Sultangazi'de yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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