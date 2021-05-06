Sultangazi'de yabancı uyruklu kişi parkta ölü olarak bulundu
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Sultangazi'de yabancı uyruklu kişi parkta ölü olarak bulundu

Sultangazi'de yabancı uyruklu kişi parkta ölü olarak bulundu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de 25'li yaşlarda olduğu tahmin edilen Afrikalı gencin cesedi parkta bulundu.

SULTANGAZİ'de 25'li yaşlarda olduğu tahmin edilen Afrikalı gencin cesedi parkta bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay dün akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Gazi Parkı'nda yaşandı. Parkın güvenlik görevlisi devriye attığı sırada, park içinde bulunan spor aletlerinin yanında hareketsiz yatan kişiyi fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Afrikalı olduğu belirtilen 25'li yaşlarındaki kişinin öldüğünü tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda gencin üzerinden kimlik çıkmadı. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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