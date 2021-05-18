Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ BACAĞINDAN SİLAHLA VURDU

Son dakika haber... SULTANGAZİ'de bir kişi tartıştığı kardeşini bacağından vurdu.

SULTANGAZİ'de bir kişi tartıştığı kardeşini bacağından vurdu. Olay sonrası kayıplara karışan ağabeyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi 312 Sokak'ta bulunan bir binanın beşinci katında yaşandı. İddiaya göre, F.Ç. ve B.Ç. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ağabey F.Ç., yanında bulunan silahla kardeşi B.Ç.'ye bir el ateş etti. B.Ç., sağ bacağına isabet eden mermiyle yaralanıp, yere yığılırken, F.Ç., olay yerinden kaçtı. Baba oğlu B.Ç.'ye bez parçasıyla tampon yaptı. Daha sonra B.Ç., apartmanın girişindeki merdivenlere kadar inip ambulansın gelmesini bekledi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan B.Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. B.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis her yerde kaçan F.Ç.'yi arıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı