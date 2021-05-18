Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ BACAĞINDAN SİLAHLA VURDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ BACAĞINDAN SİLAHLA VURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... SULTANGAZİ'de bir kişi tartıştığı kardeşini bacağından vurdu.

SULTANGAZİ'de bir kişi tartıştığı kardeşini bacağından vurdu. Olay sonrası kayıplara karışan ağabeyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi 312 Sokak'ta bulunan bir binanın beşinci katında yaşandı. İddiaya göre, F.Ç. ve B.Ç. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ağabey F.Ç., yanında bulunan silahla kardeşi B.Ç.'ye bir el ateş etti. B.Ç., sağ bacağına isabet eden mermiyle yaralanıp, yere yığılırken, F.Ç., olay yerinden kaçtı. Baba oğlu B.Ç.'ye bez parçasıyla tampon yaptı. Daha sonra B.Ç., apartmanın girişindeki merdivenlere kadar inip ambulansın gelmesini bekledi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan B.Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. B.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis her yerde kaçan F.Ç.'yi arıyor.

Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ BACAĞINDAN SİLAHLA VURDU
Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ BACAĞINDAN SİLAHLA VURDU
Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ BACAĞINDAN SİLAHLA VURDU
Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ BACAĞINDAN SİLAHLA VURDU
Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ BACAĞINDAN SİLAHLA VURDU
Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ BACAĞINDAN SİLAHLA VURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Babalarını kaçırdıklarını öne sürdükleri ailenin evine kazma, kürekle saldırdılar
Babalarını kaçırdıklarını öne sürdükleri ailenin evine kazma, kürekle saldırdılar
73 yaşındaki kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu
73 yaşındaki kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu
Eşiyle ayrılığından sorumlu tuttuğu kayınbiraderine mermi yağdırdı! Mermisi bitince eve dönüp pompalıyla intihar etti
Eşiyle ayrılığından sorumlu tuttuğu kayınbiraderine mermi yağdırdı! Mermisi bitince eve dönüp pompalıyla intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Lale Karabıyık Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Feyza Aktan Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci
Spor Adem Büyük Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ BACAĞINDAN SİLAHLA VURDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 12:44:43. #1.15#

title