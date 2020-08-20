Son dakika haberleri! SULTANGAZİ'DE TACİZ ŞÜPHELİSİNİ LİNÇ EDİLMEKTEN POLİS KURTARDI
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Son dakika haberleri! SULTANGAZİ'DE TACİZ ŞÜPHELİSİNİ LİNÇ EDİLMEKTEN POLİS KURTARDI

Gelen son dakika haberlerine göre Sultangazi'de 17 yaşındaki genci apartmanın girişinde elle taciz ettiği iddia edilen kişiyi linç edilmekten polis kurtardı.

20.08.2020 09:22 | Son Güncelleme: 20.08.2020 09:29

Sultangazi'de 17 yaşındaki genci apartmanın girişinde elle taciz ettiği iddia edilen kişiyi linç edilmekten polis kurtardı. Gözaltına şüpheli ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan taciz şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Pazar günü Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 Yaşındaki Pakistan uyruklu Faher Zaman, parkta tanıştığı K.T. (17)' adlı gençten kendisine iş bulma konusunda yardımcı olmasını istedi. Bir süre sohbet ettikten sonra ikili telefon numaralarını birbirlerine verdi. K.T. adlı genç, Faher Zaman'a iş bulması için yardımcı olacağını söyleyerek parktan ayrıldı. Aynı gün K.T.'yi birkaç defa arayarak sohbet eden Zaman, kendisiyle arkadaş olmak istediğini söyledi. Daha sonra akşam saatlerinde bir araya gelen K.T. ve Fahre Zaman sohbet etti. Kısa bir süre sonra Zaman, K.T.'ye bir şey göstereceğini söyleyerek bir apartmanın girişinde elle taciz etmeye başladı. Bunun üzerine 17 yaşındaki K.T., koşarak buradan uzaklaştı. K.T., yaşadıklarını yakın arkadaşlarına anlattı.

LİNÇ EDİLMEKTEN POLİS KURTARDI

Yaşadığı taciz olayından 2 gün sonra arkadaşlarıyla yolda yürüyen K.T., kendisini taciz eden Faher Zaman'ı gördü. K.T., ve yanında bulunan arkadaşları Faher Zaman'ı dövmeye başladı. Çevredekiler araya girerek, K.T. ve arkadaşlarını uzaklaştırmak isterken, Zaman kaçmaya çalıştı. K.T., kendilerine müdahale eden vatandaşlara, Zaman tarafından tacize uğradığını söyledi. Vatandaşlarla birlikte K.T. ve arkadaşları Faher Zaman'ı kovalamaya başladı. Bir apartmana sığınan Zaman'ı burada yakalayan mahalleli feci şekilde dövdü. Olayın kulaktan kulağa yayılması üzerine onlarca mahalleli, olay yerine gelerek Zaman'ı linç etmek istedi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Faher Zaman'ı gözaltına aldı. Zaman apartmandan çıkartılırken tekrar vatandaşların saldırısına uğradı. Linç edilmekten karatılan Zaman polis otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü. K.T. de ailesiyle birlikte polis merkezine giderek Zaman'dan şikayetçi oldu. Emniyetteki ifadesinde taciz suçlamalarını kabul eden Zaman, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zaman, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BİNANIN GİRİŞİNE ÇAĞIRIP ELLE TACİZ EDİYOR"

Yaşananları anlatan Esentepe Mahallesi Muhtarı Haydar Polat, "Mahallemizde oturan vatandaş, yabancı uyruklu vatandaşla tanışıyor. İş bulma noktasında buna yardımcı oluyor. Birbirlerine telefon alıp veriyorlar. Mahallemizin çocuğu iş arayan yabancı uyruklu kişiyi 1-2 defa arıyor ve iş bulma konusunda kendisine yardımcı olacağını söylüyor. Yabancı uyruklu da bunu iyi niyetli ve saf görünce, iyi niyetinden faydalanarak bir başka binanın girişine çağırıp elle bunu taciz ediyor. Çocuğun babasının, akrabalarının olaydan haberi yok. Emniyet muhtarların olduğu whatsApp grubuna mesaj göndererek, vatandaşların sağduyulu davranması yönünde halka uyarılarda bulunmamızı istedi. Şahıs karakolda suçunu itiraf etmiş. Şu anda cezaevinde" dedi.

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Son dakika haberleri! SULTANGAZİ'DE TACİZ ŞÜPHELİSİNİ LİNÇ EDİLMEKTEN POLİS KURTARDI

Kaynak: DHA

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