Son dakika haberleri... SULTANGAZİ'DE SİTE SAKİNLERİNE EYLEM YAPTIRAN KAZA

Kaza, Yunus Emre Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam saatlerinde meydana geldi. Lütfi Aykaç Bulvarı'nda oturduğu siteye giriş yapmak için dönüş yapan H.T. isimli sürücünün kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Kerem Birişik'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, sürücüsü Birişik ile arkasında oturan bir kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası site sakinleri bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Birişik ile beraberindeki arkadaşına ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, otomobil sürücüsünden de kaza ile ilgili bilgi aldı. Kazaya karışan otomobil ve motosiklet, çekiciyle kaldırıldı. Kaza anı saniye saniye sitenin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

SİTE SAKİNLERİ KAZA SONRASI CADDEYİ KAPATTI

"SESİMİZİ DUYURALIM İSTEDİK"

Bir başka site sakini ise, "Bugün bir komşumuzun başına geldi. Yarın bizim başımıza gelmeyeceğinin garantisi yok. İnsanların ölmesi mi gerekiyor yolların yapılması için. Caddede önlem istiyoruz. Çünkü girişinin giriş olduğu belli değil. Çıkışının çıkış olduğu belli değil. Araçları park ediyorlar, çıkarken ne sağımızı ne de solumuzu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel