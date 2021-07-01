Son dakika haberleri | Sultangazi'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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Son dakika haberleri | Sultangazi'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Sultangazi'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs sağlık ekipleri tarafında hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Cebeci Mahallesi 1. Cebeci caddesi 2535 Sokak'ta yaşandı. Sokakta çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağına ve karnına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Olay yerine polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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