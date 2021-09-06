Son dakika haberleri: Sultangazi'de servis minibüsünün karıştığı kazada 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri: Sultangazi'de servis minibüsünün karıştığı kazada 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Sultangazi'de servis minibüsünün karıştığı kazada 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Sultangazi'de freni boşalan servis minibüsünün park halindeki otomobile çarpması sonucu 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı.

Sultangazi'de freni boşalan servis minibüsünün park halindeki otomobile çarpması sonucu 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'ndeki Aydın Uşkan İlköğretim Okulu'nun önüne gelen bir servis minibüsü, sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu okuldan çıkan iki çocuğa çarptı.

Daha sonra park halindeki bir otomobile çarparak duran servis minibüsündeki iki kişi yaralandı.

Kazada hafif yaralanan 2'si öğrenci 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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Son dakika haberleri: Sultangazi'de servis minibüsünün karıştığı kazada 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı - Haberler
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