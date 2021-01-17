Sultangazi'de polis sokak hayvanlarını besledi
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Sultangazi'de polis sokak hayvanlarını besledi

17.01.2021 19:16 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:26
Sultangazi'de polis sokak hayvanlarını besledi

SULTANGAZİ'de polis, kış şartlarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını besledi.

SULTANGAZİ'de polis, kış şartlarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını besledi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik mama dağıtımı gerçekleştirildi. Ekipler, belediyenin desteğiyle yanlarında getirdiği mamalarla Sultangazi Kent Ormanı ve mezarlık etrafında bulunan kedi ve köpekleri besledi.


- İstanbul
Sultangazi'de polis sokak hayvanlarını besledi
Sultangazi'de polis sokak hayvanlarını besledi
Sultangazi'de polis sokak hayvanlarını besledi
Sultangazi'de polis sokak hayvanlarını besledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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