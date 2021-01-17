Sultangazi'de polis sokak hayvanlarını besledi
17.01.2021 19:16 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:26
SULTANGAZİ'de polis, kış şartlarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını besledi.
SULTANGAZİ'de polis, kış şartlarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını besledi.
- İstanbul
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik mama dağıtımı gerçekleştirildi. Ekipler, belediyenin desteğiyle yanlarında getirdiği mamalarla Sultangazi Kent Ormanı ve mezarlık etrafında bulunan kedi ve köpekleri besledi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı