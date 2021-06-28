Son dakika haberi! Sultangazi'de oto galeriye silahlı saldırı kamerada... Masa ve sehpaları kendilerine siper ettiler
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Son dakika haberi! Sultangazi'de oto galeriye silahlı saldırı kamerada... Masa ve sehpaları kendilerine siper ettiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Sultangazi'de oto galeriye silahlı saldırı kamerada.

Sultangazi'de oto galeriye silahlı saldırı kamerada... Masa ve sehpaları kendilerine siper ettiler

İSTANBUL - Sultangazi'de bir oto galeriye düzenlenen silahlı saldırı kameralara yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin iş yerine gelerek silahla ateş ettiği ve koşarak uzaklaştığı görüldü. Öte yandan olay esnasında bir vatandaşın sehpayı kendisine siper yaptığı anlar da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de 23 Haziran günü yeni açılan bir oto galeriye kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Yaşanan saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olaya ilişkin ortaya çıkan görüntülerde akşam saatlerinde iki kişinin iş yerinin giriş kısmından içeriye ateş açtıkları görülüyor. Olay esnasında 4 kişinin ofis kısmında oturdukları görünürken, 1 kişinin ise görüntüsünün kameraya yansımadığı ve bu esnada iş yerinin yan tarafında olduğu anlaşılıyor.

Saldırganların kurşun sıkmaya başladığı esnada dışarıda bulunan 5. kişiyi fark ettikleri ve paniğe kapılarak hızla kaçıp olay yerinden uzaklaştıkları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde saldırı esnasında elinde bulunan dergiyi okuduğu görülen bir kişinin ise kurşunun hedefi olmaktan saniye farkı ile kurtulduğu görüldü. Silahların ateşlenmesi ile sesi duyan kişinin dışarıya bakınca saldırganları gördüğü ve hemen kendini yere atarak sehpayı kendine siper olarak kullandığı görüntüde, bir merminin ise saniye farkı ile oturduğu yerden camı delerek parçaladığı anlaşılıyor.

Öte yandan emniyet güçlerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Son dakika haberi! Sultangazi'de oto galeriye silahlı saldırı kamerada... Masa ve sehpaları kendilerine siper ettiler
Son dakika haberi! Sultangazi'de oto galeriye silahlı saldırı kamerada... Masa ve sehpaları kendilerine siper ettiler
Son dakika haberi! Sultangazi'de oto galeriye silahlı saldırı kamerada... Masa ve sehpaları kendilerine siper ettiler
Son dakika haberi! Sultangazi'de oto galeriye silahlı saldırı kamerada... Masa ve sehpaları kendilerine siper ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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