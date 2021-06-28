SULTANGAZİ'DE OTO GALERİDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

SULTANGAZİ'de 2 şüpheli oto galeridekilere silahlı saldırı düzenledi.

SULTANGAZİ'de 2 şüpheli oto galeridekilere silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken dehşet anları kameralara yansıdı.

Sultangazi'de geçen çarşamba oto galeride oturan 4 kişiye, 2 şüpheli tarafından silahlı saldırıda düzenlendi. Şüphelilerin açtığı ateşte işyerinin camları kırılırken, içeridekiler korku dolu anlar yaşadı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheliler, daha sonra koşarak kaçtı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı