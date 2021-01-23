Son dakika haberleri... Sultangazi'de kamyonun camına atılan portakal kazaya neden oldu iddiası
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Son dakika haberleri... Sultangazi'de kamyonun camına atılan portakal kazaya neden oldu iddiası

23.01.2021 00:07 | Son Güncelleme: 23.01.2021 00:14
Son dakika haberleri... Sultangazi'de kamyonun camına atılan portakal kazaya neden oldu iddiası

Edinilen son dakika gelişmesine göre SULTANGAZİ'de iddiaya göre küçük yaştaki çocuklar yoldan geçen bir kamyonun camına portakal attı.

SULTANGAZİ'de iddiaya göre küçük yaştaki çocuklar yoldan geçen bir kamyonun camına portakal attı. Bunun üzerine sürücüsünün ani freni yaptığı kamyona arkasındaki kamyonet çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. 

Olay, 23.00 sıralarında Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar, yol üzerinde ilerlediği sırada, sürücünün adı öğrenilemeyen 34 RS 1493 plakalı kamyonun camına portakal attı. Bunun etkisiyle sürücüsünün ani fren yaptığı kamyona, arkadan gelen Enes A.'nın kullandığı 34 FU 2456 plakalı kamyonet çarptı. Kaza nedeniyle Enes A., şoför mahallinde sıkıştı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Enes A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanığı Fatih Aktürk, "Biz parkta oturuyorduk yaşı küçük çocuklar kamyona meyve fırlattı. Öndeki ani fren yapınca arkadaki araca vurmuş. Bir kişi yaralandı. Çocuklar da aşağı doğru kaçtı." dedi.


- İstanbul
Son dakika haberleri... Sultangazi'de kamyonun camına atılan portakal kazaya neden oldu iddiası
Son dakika haberleri... Sultangazi'de kamyonun camına atılan portakal kazaya neden oldu iddiası
Son dakika haberleri... Sultangazi'de kamyonun camına atılan portakal kazaya neden oldu iddiası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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