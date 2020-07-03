Son dakika haberleri: Sultangazi'de kamyon parka girdi; facianın eşiğinden dönüldü
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Son dakika haberleri: Sultangazi'de kamyon parka girdi; facianın eşiğinden dönüldü

Son dakika güncel haberine göre SULTANGAZİ'de park halindeyken freni boşalan kamyon, çocuk parkına doğru kayarak girdikten sonra ağaca çarparak durdu.

Son dakika haberleri: Sultangazi'de kamyon parka girdi; facianın eşiğinden dönüldü
03.07.2020 10:12 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:18

SULTANGAZİ'de park halindeyken freni boşalan kamyon, çocuk parkına doğru kayarak girdikten sonra ağaca çarparak durdu.  Ağacın kamyonu durdurması sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Esentepe Mahallesi 2364 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeyken freni boşalan 34 CNT 708 plakalı nakliye kamyonu, yokuş aşağı kaymaya başladı. İçinde sürücüsü olmayan kamyon, çocukların oyun oynadığı parka girdikten sonra ağaca çarpıp durdu. Ağacın kamyonu durdurması sayesinde facianın eşiğinden dönüldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yolu keserek güvenlik önlemi aldı. Ağaca çarparak duran kamyon vinç yardımıyla olay yerinden çekildi.


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Kaynak: DHA

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