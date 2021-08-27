Son dakika! Sultangazi'de intihar girişiminden vazgeçen kişiye polisten alkış
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Son dakika! Sultangazi'de intihar girişiminden vazgeçen kişiye polisten alkış

Son dakika! Sultangazi'de intihar girişiminden vazgeçen kişiye polisten alkış
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... SULTANGAZİ'DE viyadüğe çıkıp intihar girişiminde bulunan kişiyi polis uzun uğraşlar sonucu ikna etti.

SULTANGAZİ'DE viyadüğe çıkıp intihar girişiminde bulunan kişiyi polis uzun uğraşlar sonucu ikna etti. Müzakereci polis ikna olup aşağı inmeye karar veren kişiyi alkışladı. 

Olay, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkii Gaziosmanpaşa Viyadüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailevi sorunları olan S.T.(24), viyadükteki bariyerleri aşıp, korkuluklara çıktı. İntihar girişiminde bulunan kişiyi gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine müzakereci polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis  korkuluklardaki kişiyi ikna etmeye çalışırken, çevredeki güvenlik önlemi aldı.  Olay nedeniyle Gaziosmanpaşa yönünden Gazi Mahallesi yönüne trafik yoğunluğu oluştu. Bazı kişilerin yanlarındaki çocuklara rağmen cep telefonu ile yaşananları görüntülemeye çalışmaları dikkat çekti.Müzakereci polisin yaklaşık 2 saatlik çabası sonrasında S.T., ikna edilerek viyadükten itfaiyeye ait merdiven aracıyla indirildi. Adamı ikna eden müzakereci polis ikna olan S.T.'yi alkışladı. Polisin ikna etmesinin ardından S.T., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


- İstanbul
Son dakika! Sultangazi'de intihar girişiminden vazgeçen kişiye polisten alkış
Son dakika! Sultangazi'de intihar girişiminden vazgeçen kişiye polisten alkış
Son dakika! Sultangazi'de intihar girişiminden vazgeçen kişiye polisten alkış
Son dakika! Sultangazi'de intihar girişiminden vazgeçen kişiye polisten alkış
Son dakika! Sultangazi'de intihar girişiminden vazgeçen kişiye polisten alkış
Son dakika! Sultangazi'de intihar girişiminden vazgeçen kişiye polisten alkış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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