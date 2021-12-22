Son dakika haberleri! Sultangazi'de hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyreden E.H. idaresindeki 34 LDT 69 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Bedriye K.'ye (34) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet