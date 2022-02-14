Son dakika haberleri... SULTANGAZİ'DE DÜĞÜN SALONUNDA POLİSE SALDIRIDAN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de bir düğün salonunda gece geç saatlerde alkollü eğlence yapmaya devam eden grubun polise sandalye ve yumruklarla saldırısından yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi'nde cumartesi gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre düğünlerinden 2 gün önce bir düğün salonunda içkili eğlence yapan bir grup, gece saatlerinde yüksek sesli müzik dinlemeye devam etti. Grup, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekiplerine sandalye fırlatıp yumruk atarak saldırdı.

O ANLAR KAMERADA

O anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde polisin işlem yapmak için salonda beklettiği kalabalığın taşkınlık yapması üzerine biber gazı sıktığı görülüyor. Bunun üzerine gruptaki bir kişi polise yumruk atıyor. Polisin grubu gözaltı almak için müdahale etmesiyle sandalyeli saldırı başlıyor. Polislere grup sandalye yağdırırken görüntü çeken kişinin Bize saldırıyorlar, eğlencemizi bozuyorlar diye bağırdığı duyuluyor.

26 GÖZALTI

Darp edilen polis ve zabıta ekipleri, olay yerine destek ekipler çağırdı. Olayda 1 komiser yardımcı, 4 polis memuru ve 1 bekçi yaralandı.

Olay nedeniyle 26 şüpheli gözaltına alınarak Esentepe Polis Merkez Amirliği'ne getirildi. Daha sonra adliyeye gönderilen şüpheliler tutuklandı.