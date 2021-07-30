Son dakika haberleri | Sultangazi'de askeri kışlada korkutan yangın
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Son dakika haberleri | Sultangazi'de askeri kışlada korkutan yangın

Son dakika haberleri | Sultangazi'de askeri kışlada korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Sultangazi 50. Yıl Mahallesi Baştabya Kışlası'nda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi Baştabya Kışlası'nda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri ve askerlerin çalışmasıyla söndürüldü.

Saat 11.00 sıralarında kışla içerisinde bulunan çam ağaçlarının bulunduğu yeşillik arazide başlayan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İlk olarak kışla içerisinde bulunan askerlerin müdahale ettiği yangın nedeniyle haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren mücadelenin ardından kontrol altına alınan yangında itfaiye ekiplerinin yanı sıra askerlerin mücadelesi de kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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