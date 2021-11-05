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Sultangazi'de apartmanın çatı katında patlama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de apartmanın çatı katında patlama Sultangazi'de bir apartmanın çatı katında patlama meydana geldi.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de apartmanın çatı katında patlama

İSTANBUL - Sultangazi'de bir apartmanın çatı katında patlama meydana geldi. Olayda bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Zübeyde Hanım Mahallesi 1288/1 Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatı katında şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada yaralanan bir kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Patlama nedeniyle çatı katından fırlayan tuğlalar, çevre binalara ve park halindeki bir araca da hasar verdi.

Polis ekiplerinin patlamanın kaynağına ilişkin incelemeleri sürüyor.

Sultangazi'de apartmanın çatı katında patlama

Sultangazi'de apartmanın çatı katında patlama

Sultangazi'de apartmanın çatı katında patlama

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