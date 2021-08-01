Son dakika haber | Sultangazi'de 9 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla başından vurularak hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Sultangazi'de 9 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla başından vurularak hayatını kaybetti

Son dakika haber | Sultangazi'de 9 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla başından vurularak hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre - Sultangazi'de 9 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla başından vurularak hayatını kaybetti Sultangazi'de düğün evi önünde havaya atılan mermilerden biri, evinin balkonundaki 9 yaşında bir çocuğa isabet etti.

- Sultangazi'de 9 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla başından vurularak hayatını kaybetti

İSTANBUL - Sultangazi'de düğün evi önünde havaya atılan mermilerden biri, evinin balkonundaki 9 yaşında bir çocuğa isabet etti. Başından yaralanan çocuk hayatını kaybetti.

Olay saat 17.00 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 88. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre gelin evin önünde toplanan kalabalık gruptan bazıları havaya ateş açmaya başladı. Vatandaşların uyarılarına aldırmayan bir kişi silahını ateşlediği esnada evinin balkonunda bulunan 9 yaşındaki Eymen Avcı isimli çocuk başından vurularak hayatını kaybetti.

Yaşanan olayın ardından haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 9 yaşındaki Eymen Avcı'nın hayatını kaybettiğini fark etti. Olay sonrası sokakta taraflar arasında kavga çıktı. Katil zanlısı ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı ancak birkaç sokak ötede saklandığı yerde yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Yaşanan olayı anlatan Hikmet Özkan "Düğün konvoyu vardı. İki kişiden biri havaya kurusıkı silah ile diğeri ise gerçek mermi sıktı biz 'silah sıkmayın' dedik. Kendisini havaya ateş açmaması için uyardık ancak devam ettiler 9 yaşındaki yeğenimiz vuruldu" dedi.

Olay yerinde bulunan Mustafa Kenpez ise "Havaya gerçek silah ve kurusıkı ile ateş açtılar. Biz de kendilerini uyardık ancak dinlemediler o esnada yukarıdan bir abla bağırınca çocuğunun vurulduğunu anladık" şeklinde konuştu.

Son dakika haber | Sultangazi'de 9 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla başından vurularak hayatını kaybetti
Son dakika haber | Sultangazi'de 9 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla başından vurularak hayatını kaybetti
Son dakika haber | Sultangazi'de 9 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla başından vurularak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik

Düğün yolunca feci kaza! Aynı aileden 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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