Sultangazi'de 5 katlı binada yangın paniği - Haberler
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Sultangazi'de 5 katlı binada yangın paniği

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sultangazi'de 5 katlı binada yangın paniğiİSTANBUL Sultangazi'de bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de 5 katlı binada yangın paniği

İSTANBUL Sultangazi'de bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Sultangazi 50. yıl Mahallesi Caddesi 2071 Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın en üst saat 14.30'da bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, mahalle sakinleri panik yaşadı. Öte yandan, dairenin yangın sırasında boş olduğu öğrenildi.

Sultangazi'de 5 katlı binada yangın paniği

Sultangazi'de 5 katlı binada yangın paniği

Sultangazi'de 5 katlı binada yangın paniği

İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik - 3. Sayfa

Sultangazi, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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