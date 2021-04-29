Son dakika haberleri... Sultanbeyli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 412 bin denetim yapıldı
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Son dakika haberleri... Sultanbeyli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 412 bin denetim yapıldı

Son dakika haberleri... Sultanbeyli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 412 bin denetim yapıldı
Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 412 bin denetim gerçekleştirdi.

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 412 bin denetim gerçekleştirdi.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında 127 bin 292 iş yeri ve 284 bin 746 izolasyon denetimi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 21 Ağustos 2020 ile 28 Nisan 2021 tarihleri arasındaki 3 bin 548 ihbarın kısa sürede sonuçlandırıldığı aktarılarak, "İzolasyon denetim ekipleri tarafından yapılan 284 bin 746 izolasyon denetiminde izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 137 kişiye adli ve idari işlem uygulanarak toplamda 439 bin 416 lira idari para cezası uygulandı." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, koronavirüsle mücadelenin titizlikle yürütüldüğünü, önceliklerinin halkın sağlığını korumak olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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