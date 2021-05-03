Sultanbeyli'de iş yerine sopalı saldırı kamerada
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Sultanbeyli'de iş yerine sopalı saldırı kamerada

Sultanbeyli'de iş yerine sopalı saldırı kamerada
Demirören Haber Ajansı / Çağrı ÇALIŞKAN - Haberler | Güncel

SULTANBEYLİ'de bir iş yerinin önüne otomobilini park eden sürücü ile iş yeri çalışanı arasında sözlü tartışma çıktı.

SULTANBEYLİ'de bir iş yerinin önüne otomobilini park eden sürücü ile iş yeri çalışanı arasında sözlü tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü gece geç saatlerde iş yerine tekrar gelerek sopayla iş yerinin camlarını kırdı. O anlar kameraya yansırken, iş yeri sahibi şikayetçi oldu.  

Olay geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli'nde bulunan bir oto yıkama dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin kapanma saatlerinde giriş kapısının önüne bir otomobil yanaştı. Oto yıkama çalışanı, otomobil sürücüsüne aracını kapının önünden çekmesini söylemesinin üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı. Çevre sakinlerinin müdahalesinin ardından olay kavgaya dönüşmeden yatıştırıldı. Otomobil sürücüsü gece geç saatlerde tekrar oto yıkamacının önüne gelerek eline aldığı sopa ile iş yerinin camlarını kırdı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre iş yerinin önüne otomobili ile gelen sürücü bir süre etrafı gözledikten sonra otomobilini arka sokağa park ediyor. Daha sonra yaya olarak geldiği iş yerinin camlarını elindeki sopa ile kırıyor. Sopayı da kapının önüne atarak olay yerinden uzaklaşıyor. 

"KAVGA ETTİĞİMİZ ADAM GELİP CAMLARI KIRMIŞ"

İş yeri çalışanı Hasan Karataş "Dükkanı kapatmamıza 10-15 dakika kala bir otomobil geldi. Tam iş yerimizin çıkışında durdu. Arkadaşım aracı çekmesini söylediğinde küfür falan etti. Arkadaşım da ona karşılık verdi. Birbirlerine gireceklerdi. Sonra buradakiler ayırdılar. Adam oğullarını çağırdı ve konu kapandı. Arkadaşım özür falan diledi. Sabah geldiğimde baktım dükkanın camları paramparçaydı. Kameralara baktığımızda dün kavga ettiğimiz adam gelip camları kırmış. Elinde alkol şişesi ve sopa vardı. Dükkanın camlarını kırıp gitmişler" şeklinde konuştu. İş yeri sahibi polisleri çağırarak camını kıranlardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Sultanbeyli'de iş yerine sopalı saldırı kamerada
Sultanbeyli'de iş yerine sopalı saldırı kamerada
Sultanbeyli'de iş yerine sopalı saldırı kamerada
Sultanbeyli'de iş yerine sopalı saldırı kamerada
Sultanbeyli'de iş yerine sopalı saldırı kamerada
Sultanbeyli'de iş yerine sopalı saldırı kamerada
Sultanbeyli'de iş yerine sopalı saldırı kamerada
Sultanbeyli'de iş yerine sopalı saldırı kamerada
Sultanbeyli'de iş yerine sopalı saldırı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağrı ÇALIŞKAN

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