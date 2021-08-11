Son dakika haberleri... Sultanbeyli'de eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Gelen son dakika haberine göre Sultanbeyli'de eşi Hatice Soysal'ı uyuduğu sırada bıçaklayıp yastıkla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Adnan Soysal'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Sultanbeyli'de eşi Hatice Soysal'ı uyuduğu sırada bıçaklayıp yastıkla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Adnan Soysal'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya sanık Soysal ve taraf avukatları katıldı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları davaya katılma talebinde bulundu. Müşteki avukatları ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

KADEM'in davaya katılma talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin raporun Adli Tıp Kurumundan gelmesinin beklenmesine hükmetti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

"Davanın takipçisi olacağız"

Duruşmanın ardından KADEM adına açıklama yapan avukat Aybüke Ekici, Hatice Soysal'ın, 4 yıllık eşi Adnan Soysal tarafından 7 Ocak'ta bıçaklanarak ve boğularak vahşice öldürüldüğünü anlattı.

İddianamedeki bilgilere göre sanığın ilk ifadesinde cinayeti kabul ettiğini belirten Ekici, şunları kaydetti:

"Eşi Hatice'yi planlayarak öldürdüğünü, kendisinden sonra Hatice'nin yaşayamayacağını bildiği için bunu yaptığını, kendisini öldürmediği için de pişman olduğunu söyledi. Sanığın ve sanığın ilk eşinden olan 16 yaşındaki oğlunun olay anına ilişkin ifadesinde de açıkça yer aldığı üzere cinayet, canavarca bir hisle işlenmiş; sanık, pişmanlık duymadığı gibi bu vahşi eylemin tüm ayrıntılarını tasarlayarak gerçekleştirmiştir."

KADEM olarak, sosyal yapı farkı gözetmeksizin toplumun her kesiminde işlenen cinayetlere karşı, kadın-erkek ayrımı yapılmadan güçlü bir sesin yükselmesi gerektiğine ve vicdanları teskin edecek bir hükmün gerekliliğine inandıklarını vurgulayan Ekici, yargılamanın sanığın pişmanlık içermeyen ifadeleri ve eylemi "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek" gerçekleştirmesi göz önünde bulundurularak yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

Aybüke Ekici, adaletin sağlanması ve sanığın hak ettiği en ağır ve caydırıcı cezaya çarptırılması için hem bu dava sürecinin hem de benzer davaların sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

Sanık, suçunu itiraf etmişti

Sanık Adnan Sosyal, 17 Mayıs'taki ilk duruşmada, 2016 yılında evlendiğini, eşinin tüp bebek tedavisi gördüğünü anlatarak, "Eşimin tüp bebek tedavisi için krediler çekmiştim. Ayrıca iddia oynamıştım, 80 bin lira borcum vardı. Bunalıma girdim, eşimin bu olayı öğrenmesini istemiyordum. Zaten hayatta hiç gülmemiştim, amacım kendimi öldürmekti." şeklinde savunma yapmıştı.

Suç tarihinde Kayseri'den geldiklerini, eşinin yatak odasında yattığını aktaran Soysal, savunmasında şunları anlatmıştı:

"Oğlum ile televizyon izlemeye devam ettik. Ben de 1-2 saat sonra yatmaya gitmiştim, o esnada kulağımda vızıltılı şekilde 'Gelin artık ölün.' diye bir ses duyar gibi oldum aniden mutfağa gittim. Ekmek bıçağını uyuyan eşim Hatice'nin boynuna sapladım mı yoksa kestim mi hatırlamıyorum. Eşim o esnada uyanıp ne yaptığımı sordu. 'Öl Hatice öl. Ben de geliyorum.' dediğimde 'Sen de mi geliyorsun?' dedi ve sesi kesildi. Ben de eşime sarıldım ve o anda kendime bir şey yapmadım."

Polis eve geldiğinde kendisinin de intihar girişiminde bulunduğunu iddia eden sanık Adnan Soysal, "Kendime geldiğimde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi'nde uyandım. İlaç verdiler, hala bu ilaçları kullanıyorum. Allah tez zamanda canımı alsın tek istediğim bu. Ötenazi hakkım varsa onu da kullanmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Hatice Soysal ile Adnan Soysal'ın evli oldukları anlatılıyor.

Sanık Soysal'ın eşini öldürmeyi planladığı aktarılan iddianamede, olay tarihinde ise evlerinde çocukları bulunduğu sırada yatak odasında uyuyan eşini bıçakladığı kaydediliyor.

İddianamede, sanık Adnan Soysal'ın eşinin çığlık atarak uyanması üzerine nefes almasını önlemek amacıyla boğmaya çalıştığı aktarılan iddianamede, sanığın bir süre sonra eşinin öldüğünü düşünerek bıraktığı, soruşturma kapsamında alınan ifadesinde olayı bu şekilde gerçekleştirdiğini söylediği belirtiliyor.

Sanık Adnan Soysal'ın, "eşini canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme" suçunu işlediği aktarılan iddianamede, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu