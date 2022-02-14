Son dakika haber | Sultanbeyli'de çatı yangınında 1 çocuk öldü (1)

SULTANBEYLİ Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. 11 yaşındaki Yasemin Sülünlü içeride mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken engelli olduğu öğrenilen 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Polisin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

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