Son dakika haberleri | Sultanbeyli'de çatı yangını
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Son dakika haberleri | Sultanbeyli'de çatı yangını

Son dakika haberleri | Sultanbeyli'de çatı yangını
Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Sultanbeyli'de metruk bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Sultanbeyli'de metruk bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Battalgazi Mahallesi Nihal Sokak'taki 3 katlı apartmanın çatısında yangın başlaması üzerine itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yandaki binaya sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Son dakika haberleri | Sultanbeyli'de çatı yangını

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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