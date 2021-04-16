Son dakika haberleri... Sultanbeyli'de 8 ayda 373 bin 564 Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi

Son dakika haber... Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 21 Ağustos 2020 ile 16 Nisan 2021 tarihleri arasında 373 bin 564 denetim gerçekleştirdi.

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 21 Ağustos 2020 ile 16 Nisan 2021 tarihleri arasında 373 bin 564 denetim gerçekleştirdi.

Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin yer aldığı Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında 21 Ağustos 2020'den 16 Nisan 2021'e kadar 108 bin 864 iş yeri denetimi, 264 bin 700 izolasyon denetimi olmak üzere toplam 373 bin 564 denetim yaptı.

Ayrıca, İlçe Salgın Denetim Merkezine ulaşan 3 bin 335 ihbar kısa sürede incelenerek, yüzde 100'ü sonuçlandırıldı.

Kovid-19'a yakalanan ya da temaslı olduğu için ev izolasyonunda bulunan kişilere yönelik 11 Mart 2020'den 16 Nisan 2021'e kadar Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezine bağlı mahalle denetim ekiplerince gerçekleştirilen 264 bin 700 izolasyon denetiminde ise 131 kişiye 418 bin 602 lira idari para cezası uygulandı, 40 kişi yurtlara yerleştirildi.

Öte yandan, Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Kovid-19'a yakalanıp izolasyon kurallarına uyan ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, kurallara uydukları için teşekkür edip çiçek verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerine aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Vatandaşları ve iş yeri sahiplerini ramazanın başında getirilen yeni tedbir ve kısıtlamalar konusunda bilgilendirdiklerini aktaran Kubilay, ekiplerin ramazan boyunca özellikle kalabalıkların oluşabileceği alanlarda denetimlerini sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük