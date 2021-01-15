ŞANLIURFA - Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist adliyede
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ŞANLIURFA - Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist adliyede

15.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:16

Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları sağlayan, emniyet ve MİT'in operasyonuyla Şanlıurfa'da yakalanan DEAŞ'lı terörist adliyeye sevk edildi.

Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları sağlayan, emniyet ve MİT'in operasyonuyla Şanlıurfa'da yakalanan DEAŞ'lı terörist adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 12 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığının çalışmasıyla yakalanan DEAŞ'lı teröristin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

DEAŞ'ın Suruç ve Sultanahmet'teki terör saldırıları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcısı "Abu Bera" kod adlı Mahir El Aggal ile faaliyet gösterdiği tespit edilen Azzo Halaf Süleyman El Aggal, 12 Ocak'taki operasyonda gözaltına alınmıştı.

Terörist Süleyman El Aggal'ın, Mahir El Aggal'ın planlayıcıları arasında olduğu 12 Ocak 2016'da 10 Alman vatandaşının hayatını kaybettiği ve 14'ü yabancı uyruklu 16 kişinin yaralandığı İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki canlı bomba saldırısı ile 20 Temmuz 2015'te 33 kişinin öldüğü, 86 kişinin yaralandığı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen canlı bomba saldırısında kullanılan malzemeleri temin ettiği belirlenmişti.

ŞANLIURFA - Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist adliyede
ŞANLIURFA - Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist adliyede
ŞANLIURFA - Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist adliyede
ŞANLIURFA - Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist adliyede
ŞANLIURFA - Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist adliyede
ŞANLIURFA - Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist adliyede
ŞANLIURFA - Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist adliyede
ŞANLIURFA - Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist adliyede
ŞANLIURFA - Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist adliyede
ŞANLIURFA - Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist adliyede
ŞANLIURFA - Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist adliyede
ŞANLIURFA - Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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