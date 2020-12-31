Sultanahmet Meydanı kısıtlamanın başlamasıyla boşaldı
31.12.2020 21:22 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:30
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatinin yaklaşmasıyla vatandaşlar Sultanahmet Meydanı'nı boşaltarak evlerine çekildi.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatinin yaklaşmasıyla vatandaşlar Sultanahmet Meydanı'nı boşaltarak evlerine çekildi.
- İstanbul
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Sultanahmet Meydanı'nda bulunan vatandaşlar evlerine çekildi. Kısıtlama saatinde is meydan boş kaldı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı