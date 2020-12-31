Sultanahmet Meydanı kısıtlamanın başlamasıyla boşaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sultanahmet Meydanı kısıtlamanın başlamasıyla boşaldı

31.12.2020 21:22 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:30
Sultanahmet Meydanı kısıtlamanın başlamasıyla boşaldı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatinin yaklaşmasıyla vatandaşlar Sultanahmet Meydanı'nı boşaltarak evlerine çekildi.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatinin yaklaşmasıyla vatandaşlar Sultanahmet Meydanı'nı boşaltarak evlerine çekildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Sultanahmet Meydanı'nda bulunan vatandaşlar evlerine çekildi. Kısıtlama saatinde is meydan boş kaldı.


- İstanbul
Sultanahmet Meydanı kısıtlamanın başlamasıyla boşaldı
Sultanahmet Meydanı kısıtlamanın başlamasıyla boşaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Öznur Çalık Engin Özkoç Mehmet Akif Ersoy Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Demet Özdemir Seren Serengil Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ersun Yanal Samet Aybaba Abdullah Avcı Arda Kardeşler
Tüm Haberler Türk Yılbaşı Yeni Yıl Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sultanahmet Meydanı kısıtlamanın başlamasıyla boşaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 21:30:09. #1.14#
title