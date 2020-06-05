Son dakika haberleri | Sultanahmet Cami'nde korona virüs önlemiyle Cuma namazı kılındı
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Son dakika haberleri | Sultanahmet Cami'nde korona virüs önlemiyle Cuma namazı kılındı

Son dakika haberi... Korona virüs nedeniyle iki aydan fazla süredir kapalı olan Sultanahmet Cami'nde ikinci kez önlemler alınarak Cuma namazı kılındı.

Son dakika haberleri | Sultanahmet Cami'nde korona virüs önlemiyle Cuma namazı kılındı
05.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:55

Korona virüs nedeniyle iki aydan fazla süredir kapalı olan Sultanahmet Cami'nde ikinci kez önlemler alınarak Cuma namazı kılındı.

Yeni tip korona virüs(Covid-19) pandemisine karşı tüm Türkiye'de ibadethaneler iki aydan fazla süredir kapalı kalmıştı. Normalleşme adımlar kapsamında geçen hafta yeniden açılan ibadethanelerde ilk Cuma Namazı kılınmıştı. Türkiye'nin en önemli ve en güzel camilerinden biri olan Sultanahmet Cami'de bu hafta ikinci kez Cuma namazı için vatandaşlar camiyi doldurdu. Caminin içinde namaz kılmanın yasak olmasından dolayı vatandaşlar namazlarını avluda kıldı. Camide herhangi bir aksaklık yaşanmaması için güvenlik önlemleri alındı. Sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat eden vatandaşlar, birlikte namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı.

(Alper Suat Tutaşı - İsmail Coşkun/İHA)

Kaynak: İHA

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