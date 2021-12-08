Son dakika haber | SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI'NDAKİ YANGIN, 7 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 7 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırlarında kalan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede sazlığın bir bölümünü kapladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere müdahale eden ekipler, saat 05.00 sıralarında kontrol altına aldı. Yağmurla birlikte yangın, tamamen söndü. Jandarma, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.