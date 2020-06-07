Son dakika haberleri | Sultan Alparslan'ın şehrindeki milli park turizmi canlandıracak
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Son dakika haberleri | Sultan Alparslan'ın şehrindeki milli park turizmi canlandıracak

Son dakika haberleri... Sultan Alparslan'ın Türkler'e Anadolu'nun kapılarını açtığı Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılan "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nın tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Son dakika haberleri | Sultan Alparslan'ın şehrindeki milli park turizmi canlandıracak
07.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:16

Sultan Alparslan'ın Türkler'e Anadolu'nun kapılarını açtığı Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılan "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nın tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bakanlar Kurulu kararıyla iki yıl önce Malazgirt Ovası'nın "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" ilan edilmesiyle ilçenin Danişmentgazi Mahallesi'ndeki alanda, giriş kontrol ünitesi, 250 otobüslük otopark, otopark, 250 metre uzunluğundaki 1071 adımlık fetih yolu, merasim ve hitabet alanı, 12 helikopter pisti, namazgah, ikram alanı, şadırvan, giriş takı ile dinlenme yerleri yapıldı.

Proje kapsamında 238 hektar alanda yüz tanıma sistemli güvenlik kamerası, 160 bin metrekare alanda ağaçlandırma ve çimlendirme çalışması, idari bina, misafirhane, bin metreküp su deposu, yürütüş yolu, spor sahaları ve çocuk oyun alanı yapımına başlandı.

Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü olan 26 Ağustos'a yetiştirilmesi planlanan parkta, sosyal mesafe kuralına uyularak 400'ün üzerinde personel ve onlarca iş makinesiyle çalışma yürütülüyor.

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yapımı süren tarihi milli parkın 3. etap çalışmalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü şekilde devam ettiğini söyledi.

Milli park alanında ekiplerin hummalı çalışma yürüttüğünü ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapıldığı tarihi milli parkta, 3. etap çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında milli parkımız, ilçemize maddi, manevi ve turizme büyük katkı sağlayacaktır. Tarihi ilçemiz Malazgirt'te milli parkın yapılmasına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, tüm Malazgirt halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum."

Milli Park Saha Koordinatörü Ziraat Mühendisi Felat Şengal de milli parkta yeşil alanların sulanabilmesi için bin metreküp su deposu, idari bina ve misafirhane yapılacağını belirtti.

Alandaki caminin onarımı ve dekorasyonu için çalışmalara başladıklarına işaret eden Şengal, "Yaklaşık 160 bin metrekarede ağaçlandırma ve çimlendirme çalışması yürütülüyor. Sulama sistemlerinin altyapısı tamamlandı. Alanın tamamına yüz tanıma ve tarama sistemli güvenlik kameraları yerleştirildi. Güvelik kamerası ortalama 25 kilometre uzaklıktaki bir aracın plakasını okuyabilecek özellikte." dedi.

Şengal, bu çalışmaların ardından asfalt çalışmaları olacağını kaydederek, "Helikopter pistlerimiz tekrar düzenlenecek. Protokol alanlarımız var. Hitabet alanında tekrar çalışmalar devam ediyor. 300 bin metrekare alanda çalışma yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Şengal, proje kapsamında yapısal ve bitkisel peyzaj çalışmaları yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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