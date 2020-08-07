Son dakika haberleri | Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı.
Gelen son dakika haberlerine göre Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı.
07.08.2020 21:57 | Son Güncelleme: 07.08.2020 23:19
Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi
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Kaynak: İHA