Son dakika haberleri... Süleyman Soylu, Kut'ül Amare Zaferi'nin 105'inci yılında şehitleri andı
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Son dakika haberleri... Süleyman Soylu, Kut'ül Amare Zaferi'nin 105'inci yılında şehitleri andı

Son dakika haberleri... Süleyman Soylu, Kut'ül Amare Zaferi'nin 105'inci yılında şehitleri andı
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kut'ül Amare Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde şehitleri andı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kut'ül Amare Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde şehitleri andı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Tarihi kahramanlıklarla dolu ecdadımızın, bizlere miras bıraktığı kahramanlık destanlarından biri olan Kut'ül-Amare Zaferi'nin 105. yıl dönümünde, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Rabbim bizleri, ecdadımıza ve şehitlerimize mahcup etmesin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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