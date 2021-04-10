Son dakika haberleri! Sulama kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü
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Son dakika haberleri! Sulama kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'de sulama kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü
Kayseri'de sulama kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Ş. idaresindeki 27 SP 695 plakalı otomobil, Pazarören Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü ile otomobildeki Mert Efe Ş, Damla Ş. ve Semra Ş'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Son dakika haberleri! Sulama kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü
Son dakika haberleri! Sulama kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü
Son dakika haberleri! Sulama kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü
Son dakika haberleri! Sulama kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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