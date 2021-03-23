Son dakika haberleri... Sulama borusuna gizlenmiş 4 tüfek ele geçti: 1 gözaltı
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Son dakika haberleri... Sulama borusuna gizlenmiş 4 tüfek ele geçti: 1 gözaltı

23.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:48
Son dakika haberleri... Sulama borusuna gizlenmiş 4 tüfek ele geçti: 1 gözaltı

Son dakika habere göre SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda sulama amaçlı kullanılan bir borunun içerisine gizlenmiş 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda sulama amaçlı kullanılan bir borunun içerisine gizlenmiş 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırına yakın bir mahallede operasyon düzenledi. Ekiplerin arama yaptığı arazide sulama amaçlı kullanılan bir borunun içerisinde çuvala sarılı vaziyette 4 uzun namlulu tüfek ve bu silahlara ait 4 şarjör ile 9 mermi ele geçirdi. Silahlara el koyan jandarma, olayla ilgili M.A. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.


Son dakika haberleri... Sulama borusuna gizlenmiş 4 tüfek ele geçti: 1 gözaltı
Son dakika haberleri... Sulama borusuna gizlenmiş 4 tüfek ele geçti: 1 gözaltı
Son dakika haberleri... Sulama borusuna gizlenmiş 4 tüfek ele geçti: 1 gözaltı
Son dakika haberleri... Sulama borusuna gizlenmiş 4 tüfek ele geçti: 1 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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