Son dakika haberleri | Şükran Günü öncesi ücretsiz Kovid-19 test merkezleri kuruldu
19.11.2020 03:23 | Son Güncelleme: 19.11.2020 03:29
Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nin New York kentinin Queens bölgesinde, Kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan Şükran Günü öncesinde ücretsiz koronavirüs (Kovid-19) test merkezleri kuruldu.
ABD'nin New York kentinin Queens bölgesinde, Kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan Şükran Günü öncesinde ücretsiz koronavirüs (Kovid-19) test merkezleri kuruldu. New Yorklular kurulan merkezlere gelerek Kovid-19 tespitinde kullanılan PCR testi yaptırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol