Son dakika haberleri | Şükran Günü öncesi ücretsiz Kovid-19 test merkezleri kuruldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Şükran Günü öncesi ücretsiz Kovid-19 test merkezleri kuruldu

19.11.2020 03:23 | Son Güncelleme: 19.11.2020 03:29

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nin New York kentinin Queens bölgesinde, Kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan Şükran Günü öncesinde ücretsiz koronavirüs (Kovid-19) test merkezleri kuruldu.

ABD'nin New York kentinin Queens bölgesinde, Kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan Şükran Günü öncesinde ücretsiz koronavirüs (Kovid-19) test merkezleri kuruldu. New Yorklular kurulan merkezlere gelerek Kovid-19 tespitinde kullanılan PCR testi yaptırdı.

Son dakika haberleri | Şükran Günü öncesi ücretsiz Kovid-19 test merkezleri kuruldu
Son dakika haberleri | Şükran Günü öncesi ücretsiz Kovid-19 test merkezleri kuruldu
Son dakika haberleri | Şükran Günü öncesi ücretsiz Kovid-19 test merkezleri kuruldu
Son dakika haberleri | Şükran Günü öncesi ücretsiz Kovid-19 test merkezleri kuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

İlgili Haberler

Son Dakika | Kovid-19 salgını günlerinde izdihama yol açan iş yeri kapatıldı
Son Dakika | Kovid-19 salgını günlerinde izdihama yol açan iş yeri kapatıldı
Son dakika haberleri | Rusya'da son 24 saatte 21 bin 983 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Son dakika haberleri | Rusya'da son 24 saatte 21 bin 983 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sibel Can Berk Oktay Funda Eryiğit
Spor Ozan Kabak Arda Turan Ozan Tufan Fatih Terim Lewis Hamilton
Tüm Haberler Medya Kasım Milli Alaattin Çakıcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Şükran Günü öncesi ücretsiz Kovid-19 test merkezleri kuruldu - New York
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 03:29:10. #1.14#
title