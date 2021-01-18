Son dakika haberleri... Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki şiddet olaylarında ölü sayısı 129'a yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haberleri... Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki şiddet olaylarında ölü sayısı 129'a yükseldi

18.01.2021 19:55 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:58
Son dakika haberleri... Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki şiddet olaylarında ölü sayısı 129'a yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, Batı Darfur eyaletinin Cineyne kentindeki çatışmalarda ölü sayısının 129'a yükseldiğini bildirdi.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, Batı Darfur eyaletinin Cineyne kentindeki çatışmalarda ölü sayısının 129'a yükseldiğini bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, söz konusu çatışmalarda ölü sayısının 129'a yükseldiği, askerlerin ve çocukların da aralarında olduğu 198 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Dün yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının personel ve malzeme eksikliği nedeniyle zor şartlar altında görevini sürdürdüğü belirtilerek, çatışma alanındaki yaralıların sağlık merkezlerine nakli için güvenlik güçlerinden destek istenmişti.

Başbakan Abdullah Hamduk, ordu, istihbarat ve adli makamların temsilcilerinden oluşan bir heyeti çatışmaların sürdüğü Cineyne kentine gönderme kararı almıştı.

Cineyne kentinin Kirindag bölgesinde, 16 Ocak'ta iki grup arasında çıkan kavga, kısa sürede evlerin ateşe verildiği şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Batı Darfur Valiliği, şiddet olayları nedeniyle ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı getirmişti.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yerinden ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Demet Akalın Prens William Murat Dalkılıç
Spor Hakan Arslan İsmail Kartal Emre Taşdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki şiddet olaylarında ölü sayısı 129'a yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 20:02:52. #1.15#
title