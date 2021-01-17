Son dakika haberleri! Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki şiddet olaylarında ölü sayısı 83'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haberleri! Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki şiddet olaylarında ölü sayısı 83'e yükseldi

17.01.2021 20:07 | Son Güncelleme: 17.01.2021 20:10
Son dakika haberleri! Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki şiddet olaylarında ölü sayısı 83'e yükseldi

Son dakika gündem haberi: Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, Batı Darfur eyaletinin Cineyne kentindeki çatışmalarda ölü sayısının 83'e yükseldiğini bildirildi.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, Batı Darfur eyaletinin Cineyne kentindeki çatışmalarda ölü sayısının 83'e yükseldiğini bildirildi.

Komiteden yapılan açıklamada, söz konusu çatışmalarda ölü sayısının 83'e yükseldiği, askerlerin de aralarında olduğu 160 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Sabah saatlerinde yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının personel ve malzeme eksikliği nedeniyle zor şartlar altında görevini sürdürdüğü belirtilerek, çatışma alanındaki yaralıların sağlık merkezlerine nakli için güvenlik güçlerinden destek istenmişti.

Başbakan Abdullah Hamduk, Başsavcı Tacussir El Habr başkanlığında, ordu, istihbarat ve adli makamların temsilcilerinden oluşan bir heyeti çatışmaların sürdüğü Cineyne kentine gönderme kararı almıştı.

Cineyne kentinin Kirindag bölgesinde, dün iki grup arasında çıkan kavga, kısa sürede evlerin ateşe verildiği şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Batı Darfur Valiliği, şiddet olayları nedeniyle dünden itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı getirmişti.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yerinden ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Jennifer Lopez Seren Serengil
Spor Emre Taşdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar İznik Bursa İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki şiddet olaylarında ölü sayısı 83'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 20:12:46. #1.14#
title