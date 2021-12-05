Son dakika haberleri: Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki kabile çatışmasında 8 kişi öldü

Sudan'ın batısındaki Batı Darfur eyaletinin Kiranik kentindeki kabile çatışmasında 8 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberler e göre, cumartesi öğleden sonra kentin çarşısında başlayan ve bu sabah yeniden alevlenen kabile çatışmasında bazı evler ateşe verildi.

Ağır ve hafif silahların kullanıldığı çatışmada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Darfur 24 televizyonunun haberine göre, 75 kilometre uzaklıktaki Cineyne kentinden bölgeye askeri birlikler sevk edildi.

Darfur Valisi Mini Arko Minawi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kabile çatışması sorununu çözmek için Niyala şehrine gittiklerini ifade etti.

Kabile çatışmaları

Eyalette ocakta patlak veren kabile çatışmalarında 163 kişinin ölmesi, 217 kişinin yaralanması üzerine 13 Şubat'ta kabileler arasında düşmanlıkları durdurma anlaşması imzalanmıştı.

BM-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücünün 13 yıldır görev yaptığı ve yıl başında çekildiği bölgeye hükümet, askeri güç sevk etmişti.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi yerinden ediliyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgede kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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