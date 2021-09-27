Son dakika haberleri... Sudan'daki BM Entegre Geçiş Yardım Misyonu'ndan, "asker sivil ortaklığını sürdürme" çağrısı

Birleşmiş Milletlerin (BM) Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı Volker Peretz, geçiş yönetimine "asker- sivil ortaklığını sürdürme" çağrısında bulundu.

Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, UNITAMS Başkanı Peretz, Konseyin sivil üyelerinden Muhammed Hasan et-Teayişi ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.

Peretz, görüşmede, "Eğer bir mesaj vereceksem o da geçiş yönetiminin asker ve sivil ortakları arasındaki ortaklığı sürdürmenin gerçekten önemli olduğudur. Sivil ve askeri unsurlar arasındaki bu ortaklık örnek teşkil etmektedir ve demokratik sivil yönetime ve barışa tam ve kapsamlı bir geçişe imkan tanıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Geçiş döneminin taraflarına, gerginliği azaltma ve medyada suçlayıcı dil kullanmama çağrısında bulunan Peretz, diyalog ve iş birliğine odaklanmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Teayişi ise siyasi krizden çıkmak için fırsatları olduğunu dile getirdi.

Geçiş döneminin başarılı olması ve tam bir demokratik sisteme geçişten başka seçenekleri bulunmadığını vurgulayan Teayişi, tarafların Anayasal Bildiri ve diğer siyasi anlaşmalara bağlı kalması gerektiğini kaydetti.

Sudan'da geçiş yönetiminin asker ve sivil ortakları arasında bir süredir siyasete müdahale ve yetki anlaşmazlığı nedeniyle gerginlik yaşanıyor.

Ordu, yeniden yapılandırılma çağrılarına sert tepki gösterip seçimlerle demokratik geçiş sağlanana kadar görevlerinin başında olacağını açıklarken, iktidarın sivil ortakları ise askerin "sivilleri etkisizleştirip yönetimi tekeline alma çabalarını darbe olarak" nitelendiriyor.