Son dakika haberleri! Sudan'da yıldırım silah deposuna düştü
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Son dakika haberleri! Sudan'da yıldırım silah deposuna düştü

Bir son dakika haberine göre Sudan'ın başkenti Hartum'da orduya ait silah deposuna yıldırım düşmesi sonucu patlamaların meydana geldiği bildirildi.

Son dakika haberleri! Sudan'da yıldırım silah deposuna düştü
10.09.2020 15:38 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:43

Sudan'ın başkenti Hartum'da orduya ait silah deposuna yıldırım düşmesi sonucu patlamaların meydana geldiği bildirildi.

Sudan'ın başkenti Hartum'un kuzeyindeki al-Kadro bölgesinde orduya ait silah deposuna yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi sonucu yangının çıktığı ve ardından patlamaların meydana geldiği bildirildi. Olay yerine sevk edilen Sivil Savunma ekipleri, yangını söndürdü. Güvenlik kaynakları, patlamanın eğitim merkezi deposuna düşen yıldırımdan kaynaklandığını, patlamada herhangi bir can kaybı olmadığını belirtti. - HARTUM

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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