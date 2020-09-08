Son dakika haberleri! Sudan'da sel hayatı olumsuz etkiledi Gelen son dakika haberine göre Sudan'ın başkenti Hartum'un doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve su taşkınları hayatı olumsuz etkiledi.

Sudan'ın başkenti Hartum'un doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve su taşkınları hayatı olumsuz etkiledi. Evleri hasar gören Hartum'a bağlı Umm Dawm bölgesindeki Sudanlılar, bir yandan zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, diğer yandan da yaralarını sarmaya çalışıyor. Kaynak: AA