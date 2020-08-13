Son dakika haberleri... Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 12 bin 115'e yükseldi
Son dakika haberi... Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 12 bin 115'e yükseldiği bildirildi.
13.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:24
Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 12 bin 115'e yükseldiği bildirildi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 48 saatte 82 artarak 12 bin 115'e yükseldi.
Son 48 saatte 6 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 792 oldu.
Kovid-19 tedavisi gören 6 bin 305 kişi de sağlığına kavuştu.
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Kaynak: AA