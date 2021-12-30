Son dakika haberleri: Sudan'da askeri müdahale karşıtı gösteriler öncesinde telefon ve internet hatları kesildi - Haberler
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Son dakika haberleri: Sudan'da askeri müdahale karşıtı gösteriler öncesinde telefon ve internet hatları kesildi

Son dakika haberleri: Sudan'da askeri müdahale karşıtı gösteriler öncesinde telefon ve internet hatları kesildi
AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahale sonrasında yönetimin tamamen sivillere teslimi talebiyle ülke genelinde düzenlenecek gösteriler öncesinde ülkenin birçok bölgesinde telefon ve internet erişimi kısıtlandı.

Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahale sonrasında yönetimin tamamen sivillere teslimi talebiyle ülke genelinde düzenlenecek gösteriler öncesinde ülkenin birçok bölgesinde telefon ve internet erişimi kısıtlandı.

Askeri müdahale karşıtı gruplara yakın sivil toplum örgütü Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, "Sudan'daki darbeci yönetim, barışçıl 30 Aralık gösterilerinin başlamasıyla iç ve dış telefon ve internet hatlarını kesti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası toplumdan olayları yakından takip etmesi, ihlallerin ortaya çıkarılması ve mevcut rejimin tamamen yıkılması için Sudan halkına destek olması istendi.

Sudan'da askerin yönetimi sivillere devretmesi için bugün yapılması planlanan gösteriler öncesinde güvenlik güçleri, Hartum Uluslararası Havalimanı, Devlet Başkanlığı Sarayı, Ordu Komutanlığı ile köprülere çıkan tüm yolları konteynerler, barikatlar ve askeri araçlarla kapattı, güvenlik önlemlerini arttırdı.

Son dakika haberleri: Sudan'da askeri müdahale karşıtı gösteriler öncesinde telefon ve internet hatları kesildi

Son dakika haberleri: Sudan'da askeri müdahale karşıtı gösteriler öncesinde telefon ve internet hatları kesildi

Son dakika haberleri: Sudan'da askeri müdahale karşıtı gösteriler öncesinde telefon ve internet hatları kesildi

Son dakika haberleri: Sudan'da askeri müdahale karşıtı gösteriler öncesinde telefon ve internet hatları kesildi

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AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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