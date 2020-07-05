Son dakika haberleri: Sudan Başbakanı Hamduk, siviller atanana kadar askeri valilerin görevlerini sürdürmesini istedi
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Son dakika haberleri: Sudan Başbakanı Hamduk, siviller atanana kadar askeri valilerin görevlerini sürdürmesini istedi

Son dakika haberleri: Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, yerlerine siviller atanana kadar askeri valilerin görevlerinin başında kalmasını istedi.

Son dakika haberleri: Sudan Başbakanı Hamduk, siviller atanana kadar askeri valilerin görevlerini sürdürmesini istedi
05.07.2020 05:29 | Son Güncelleme: 05.07.2020 05:32

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, yerlerine siviller atanana kadar askeri valilerin görevlerinin başında kalmasını istedi.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, 3 valinin istifa kararı sonrası Hamduk, 18 eyaletin başındaki askeri valiler ile görüştü.

Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih, toplantıda eyaletlerdeki genel durum ile bazı valilerin istifasının gündeme geldiğini belirterek, Başbakan Hamduk'un son dönemlerde hükümet ve valiler üzerindeki yükü artıran bazı karmaşık sorunların meydana geldiğini söylediğini ifade etti.

Bazı eyaletlerde istisnai durumlar olduğunu dile getiren Hamduk, çabalarından dolayı valilere teşekkür ederek, siviller atanana kadar askeri valilerden görevlerini sürdürmelerini istedi.

30 Haziran'da reformların hızlandırılması ve devrimcilerin taleplerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ülke genelinde düzenlenen geniş çaplı gösterilerde bir an önce sivil valilerin atanması çağrısı yapılmıştı.

Onbinlerce protestocunun istifa çağrısı üzerine Kuzey, Kızıldeniz ve Güney Darfur valileri istifa etmişti.

Hükümetle ordu geçen aralık ayında sivil valilerin atanması konusunda anlaşsa da kararın uygulanması, silahlı hareketlerin hükümette yer almasını garanti eden kapsamlı bir barış anlaşması imzalanana kadar ertelenmişti.

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Kaynak: AA

Manşet

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