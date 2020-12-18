Son dakika haberleri! Suç örgütü operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adliyede
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Son dakika haberleri! Suç örgütü operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adliyede

18.12.2020 10:36 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:41

Son dakika haberi: Kayseri merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, paravan şirket kurup vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kayseri merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, paravan şirket kurup vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliğince teknik ve fiziki takip sonucu yapılan çalışmalar kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık, tehdit, resmi belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri gerekçesiyle Kayseri, İstanbul ve Şanlıurfa'da gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, daha önce gözaltına alınan 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Firari 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Zanlıların, paravan şirket kurdukları, bunlar üzerinden elde ettikleri karşılıksız çekleri vatandaşlara ticaret yoluyla vererek dolandırıcılık yaptıkları, bu yöntemi de özellikle araç ve gayrimenkul alımlarında daha sık kullandıkları, yine dolandırıcılıkla ellerine geçirdikleri mal varlıklarını örgüt içerisinde bulunan kendi elemanları vasıtasıyla nakit paraya çevirerek haksız kazanç elde ettikleri öne sürülmüştü.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerindeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, telsiz, kelepçe, sahte polis rozeti ile çok sayıda çek, senet ve evrak ele geçirilmişti.

Son dakika haberleri! Suç örgütü operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adliyede
Son dakika haberleri! Suç örgütü operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adliyede
Son dakika haberleri! Suç örgütü operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adliyede
Son dakika haberleri! Suç örgütü operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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