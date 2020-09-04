Son dakika haberleri | Suç örgütü operasyonunda 12 kişi yakalandı Son dakika haberleri: Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, nitelikli yağma, tehdit, silah kaçakçılığı ve tefecilik gibi suç işledikleri tespit edilen suç örgütü üyesi 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Çerkezköy ve Kapaklı'da şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde çok sayıda senet, not kağıdı, ajanda, sözleşme metinleri, 2 tabanca ve tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken firari bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA