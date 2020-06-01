Son dakika haberleri | SUBÜ 4 firma ile iş birliği protokolü imzaladı Son dakika haberlerine göre SUBÜ Malzeme ve Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUMAR) ile 4 firma arasında iş birliği protokolü imzalandı.

SUBÜ Malzeme ve Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUMAR) ile 4 firma arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokollerle sektörün çalışmalarına ve yeni teknolojiler geliştirmesine katkı sağlamak ve sektöre yatkın öğrenciler yetiştirilmesi hedefleniyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) sektörle ilişkiler kurmaya ve mevcut ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda SUBÜ Malzeme ve Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUMAR), 4 firma ile iş birliği protokolü imzaladı. Bu firmalar arasında endüstriyel fırınlar ve ısıl işlem fırınları üzerine çalışan Acar Teknolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi; tel, yay ürünler, tarım makineleri ve ekipmanları üzerine çalışan Sağlamiş Çeliktel ve Mamülleri Sanayi Anonim Şirketi; şerit testere makineleri üzerine çalışan Kar Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ar-Ge Merkezi ile yüzey kaplamaları üzerine çalışan Platech Kaplama Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yer alıyor.

SUBÜ'nün öncüsü olduğu 3+1 ve 7+1 Eğitim modellerinin yanı sıra uygulama ve araştırma merkezleri aracılığıyla da sektörle olan ilişkilerini geliştirdiğinin ve doğrudan etkileşimin önemli faydaları olduğunun altını çizen SUMAR Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Altuncu, "Üniversite ve sektör iş birliğinin daha da ön plana çıkması için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Gerek sanayi kurumlarımız gerekse firmalarımızın bu alanda karşılıklı etkileşime açık olmaları işlerimizi daha da kolaylaştırıyor. İmzaladığımız iş birliği protokolleri ile test, analiz, süreç iyileştirme faaliyetleri ve lisans öğrencileri için uzun süreli staj programlarını birlikte yürüteceğiz. Lisansüstü çalışmalarda ikili iş birlikleri geliştireceğiz. Böylelikle daha mezun olmadan sektöre kendini hazırlamış öğrenciler yetiştireceğimiz gibi sektörün Ar-Ge çalışmalarına katkı sağlayacak, merkezimizde elde ettiğimiz çıktılarla firmalarımıza destek olacağız. Yeni iş birliklerine imza atmaya ve mevcut iş birliklerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA